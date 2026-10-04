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ITEX veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

ITEX ließ sich am 02.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ITEX die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,30 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,070 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 1,2 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,110 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 0,320 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat ITEX im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 9,74 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,91 Millionen USD. Im Vorjahr waren 5,44 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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