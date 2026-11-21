Ithaca Energy hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Ithaca Energy hat am 19.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,240 USD je Aktie generiert.
Das vergangene Quartal hat Ithaca Energy mit einem Umsatz von insgesamt 1,12 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 691,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 61,77 Prozent gesteigert.
Redaktion Finanzen.net
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