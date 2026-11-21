Ithaca Energy veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
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Ithaca Energy veröffentlichte am 19.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es stand ein EPS von 0,06 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Ithaca Energy noch ein Gewinn pro Aktie von 0,040 GBP in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 61,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 832,6 Millionen GBP ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 515,9 Millionen GBP in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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