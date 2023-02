ITM Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie ITM Power gewinnt am Mittwochnachmittag kräftig

Die ITM Power-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 04:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 5,3 Prozent auf 1,20 EUR. Zwischenzeitlich stieg die ITM Power-Aktie sogar auf 1,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,15 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 478.980 ITM Power-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.03.2022 erreichte der Anteilsschein mit 5,28 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die ITM Power-Aktie damit 77,27 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 0,77 EUR fiel das Papier am 27.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der ITM Power-Aktie liegt somit 56,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 3,70 GBP.

Am 15.10.2021 hat ITM Power in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2021 – vorgestellt. ITM Power hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 GBP vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 GBP je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. ITM Power hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,20 GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,20 GBP erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte ITM Power am 12.09.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 23.08.2024.

Laut Analysten dürfte ITM Power im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,113 GBP einfahren.

