ITM Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie ITM Power am Vormittag höher

Um 09:22 Uhr stieg die ITM Power-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 1,31 EUR. Der Kurs der ITM Power-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1,31 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,28 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 24.665 ITM Power-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.03.2022 markierte das Papier bei 5,26 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die ITM Power-Aktie damit 75,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,79 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die ITM Power-Aktie 66,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 3,70 GBP.

Die Zahlen des am 31.07.2021 abgelaufenen Quartals präsentierte ITM Power am 15.10.2021. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 GBP vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,01 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat ITM Power im vergangenen Quartal 1,20 GBP verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ITM Power 1,20 GBP umsetzen können.

Am 12.09.2023 dürfte die Q4 2023-Bilanz von ITM Power veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können ITM Power-Anleger Experten zufolge am 23.08.2024 werfen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass ITM Power 2023 einen Verlust in Höhe von -0,123 GBP ausweisen wird.

