ITM Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie ITM Power am Mittag mit Einbußen

Die ITM Power-Aktie musste um 12:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 4,6 Prozent auf 1,26 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die ITM Power-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1,23 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 184.823 ITM Power-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 09.03.2022 auf bis zu 5,28 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die ITM Power-Aktie damit 76,13 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 0,77 EUR fiel das Papier am 27.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der ITM Power-Aktie ist somit 64,56 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die ITM Power-Aktie im Durchschnitt mit 3,70 GBP.

Die Bilanz zum am 31.07.2021 beendeten Jahresviertel veröffentlichte ITM Power am 15.10.2021. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 GBP je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte ITM Power ebenfalls -0,01 GBP je Aktie eingebüßt. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,20 GBP – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,20 GBP eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 12.09.2023 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von ITM Power rechnen Experten am 23.08.2024.

2023 dürfte ITM Power einen Verlust von -0,123 GBP verbuchen, davon gehen Experten aus.

