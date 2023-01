ITM Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie ITM Power büßt am Dienstagmittag ein

Die ITM Power-Aktie musste um 12:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,6 Prozent auf 0,999 EUR. Die ITM Power-Aktie sank bis auf 0,978 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,025 EUR. Bisher wurden heute 637.213 ITM Power-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,280 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.03.2022 erreicht. Gewinne von 81,072 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 0,766 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,470 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 3,70 GBP.

ITM Power ließ sich am 15.10.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 GBP je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte ITM Power ebenfalls -0,01 GBP je Aktie eingebüßt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ITM Power in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,20 GBP. Im Vorjahresviertel waren 1,20 GBP in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte ITM Power am 31.01.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 29.01.2024 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,095 GBP je ITM Power-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

