ITM Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie ITM Power springt am Mittag hoch

19.07.23 12:04 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von ITM Power. Die ITM Power-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 8,2 Prozent im Plus bei 0,909 GBP.

Die ITM Power-Aktie stieg im London-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 8,2 Prozent auf 0,909 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die ITM Power-Aktie bisher bei 0,920 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 0,846 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 1.645.984 ITM Power-Aktien den Besitzer. Mit einem Kursgewinn bis auf 2,600 GBP erreichte der Titel am 17.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. 186,029 Prozent Plus fehlen der ITM Power-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,657 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 27,723 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 15.10.2021 lud ITM Power zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2021 endete. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 GBP erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,01 GBP je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ITM Power in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,20 GBP im Vergleich zu 1,20 GBP im Vorjahresquartal. Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte ITM Power am 27.07.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 10.09.2024. Experten gehen davon aus, dass ITM Power im Jahr 2023 -0,150 GBP je Aktie Verlust verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur ITM Power-Aktie NEL, Plug Power & Co.: Dieses Land könnte sich laut einer Analyse zum günstigsten Wasserstoffproduzenten Europas entwickeln ITM Power-Aktie fällt deutlich: Bank of America nimmt ITM Power wieder in Bewertung auf - Underperform NEL, Linde & Co: Studie mit positiver Prognose für den Wasserstoffmarkt

