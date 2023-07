ITM Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie ITM Power schießt am Mittwochnachmittag hoch

Blick auf ITM Power-Kurs

Die Aktie von ITM Power gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von ITM Power nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 10,1 Prozent auf 0,925 GBP.

Die ITM Power-Aktie stand in der London-Sitzung um 15:52 Uhr 10,1 Prozent im Plus bei 0,925 GBP. Zwischenzeitlich stieg die ITM Power-Aktie sogar auf 0,929 GBP. Bei 0,846 GBP eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten ITM Power-Aktien beläuft sich auf 2.860.074 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 2,600 GBP erreichte der Titel am 17.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 181,142 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.07.2023 (0,657 GBP). Derzeit notiert die ITM Power-Aktie damit 40,761 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

ITM Power gewährte am 15.10.2021 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2021 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 GBP je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte ITM Power ebenfalls -0,01 GBP je Aktie eingebüßt. Der Umsatz lag bei 1,20 GBP – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,20 GBP erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.07.2023 veröffentlicht. Schätzungsweise am 10.09.2024 dürfte ITM Power die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,150 GBP je ITM Power-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ITM Power-Aktie

NEL, Plug Power & Co.: Dieses Land könnte sich laut einer Analyse zum günstigsten Wasserstoffproduzenten Europas entwickeln

ITM Power-Aktie fällt deutlich: Bank of America nimmt ITM Power wieder in Bewertung auf - Underperform

NEL, Linde & Co: Studie mit positiver Prognose für den Wasserstoffmarkt