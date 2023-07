ITM Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie ITM Power steigt am Vormittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von ITM Power gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 2,2 Prozent auf 0,938 GBP zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von ITM Power nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 2,2 Prozent auf 0,938 GBP. Bei 0,953 GBP markierte die ITM Power-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,944 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 110.207 ITM Power-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2,600 GBP. Dieser Kurs wurde am 17.08.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die ITM Power-Aktie derzeit noch 177,067 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.07.2023 bei 0,657 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,987 Prozent.

ITM Power gewährte am 15.10.2021 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2021 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 GBP erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,01 GBP je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat ITM Power mit einem Umsatz von insgesamt 1,20 GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,20 GBP erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte ITM Power am 27.07.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 10.09.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von ITM Power.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,150 GBP je ITM Power-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ITM Power-Aktie

NEL, Plug Power & Co.: Dieses Land könnte sich laut einer Analyse zum günstigsten Wasserstoffproduzenten Europas entwickeln

ITM Power-Aktie fällt deutlich: Bank of America nimmt ITM Power wieder in Bewertung auf - Underperform

NEL, Linde & Co: Studie mit positiver Prognose für den Wasserstoffmarkt