ITM Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie ITM Power verteuert sich am Mittag

ITM Power im Blick

Die Aktie von ITM Power gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die ITM Power-Aktie im London-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 0,929 GBP zu.

Werte in diesem Artikel

Die ITM Power-Aktie konnte um 11:44 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 0,929 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die ITM Power-Aktie bisher bei 0,953 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,944 GBP. Bisher wurden heute 472.014 ITM Power-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (2,600 GBP) erklomm das Papier am 17.08.2022. Mit einem Zuwachs von 179,886 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,657 GBP. Dieser Wert wurde am 11.07.2023 erreicht. Mit Abgaben von 29,275 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 15.10.2021 lud ITM Power zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2021 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 GBP je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte ITM Power ebenfalls -0,01 GBP je Aktie eingebüßt. Der Umsatz lag bei 1,20 GBP – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,20 GBP erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.07.2023 erfolgen. Die Veröffentlichung der ITM Power-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 10.09.2024.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,150 GBP je ITM Power-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ITM Power-Aktie

NEL, Plug Power & Co.: Dieses Land könnte sich laut einer Analyse zum günstigsten Wasserstoffproduzenten Europas entwickeln

ITM Power-Aktie fällt deutlich: Bank of America nimmt ITM Power wieder in Bewertung auf - Underperform

NEL, Linde & Co: Studie mit positiver Prognose für den Wasserstoffmarkt