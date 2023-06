IW: Effekt des Hinzuverdiensts bei Rentner für Arbeitsmarkt zweifelhaft

BERLIN (Dow Jones)--Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) hat Zweifel, ob durch die Möglichkeit des unbegrenzten Hinzuverdiensts für Frührentner der Fachkräftemandel in Deutschland abgemildert werden kann. Auch wenn die Rente wegen des Zuverdiensts seit Jahresbeginn nicht gekürzt werde, unterscheide sich die Abgabenbelastung des Hinzuverdiensts teilweise stark, so das Ergebnis einer Untersuchung des IW. Die Bundesregierung hofft, mit dem Wegfall der sogenannten Hinzuverdienstgrenze seit Beginn des Jahres mehr Erwerbstätige im Job gehalten werden könne, um so den Fachkräftemangel abzuschwächen.

Generell lohnt es sich laut IW seit Januar finanziell immer, ein arbeitender Frührentner zu sein - allerdings sinkt der Arbeitsanreiz durch die höhere Abgabenlast. Denn je nach Rentenhöhe, Gehalt und Familienstand steige die Abgabenlast unterschiedlich stark. Denn Rente und Gehalt würden zusammengerechnet und nach dem Gesamtbetrag berechne sich dann die Einkommensteuer. "Dadurch steigt für weiterarbeitende Frührentner die Abgabenlast", so der IW.

Laut den Berechnungen hat, wer als Single etwa 15.000 Euro Rente im Jahr bezieht und 25.000 Euro hinzuverdient, Abgaben von 38,4 Prozent auf diesen Hinzuverdienst. Ohne Rente läge die Steuerbelastung dieses Gehalts bei 26,6 Prozent, wie eine neue IW-Studie zeigt. Ein Single mit einer Rente von 25.000 Euro jährlich und einem Hinzuverdienst von 100.000 Euro zahlt im Schnitt 46 Prozent Steuern.

Besonders günstig kämen dagegen Ehepaare weg. Aufgrund des Ehegattensplittings profitierten sie ohnehin steuerlich, der Wegfall der Hinzuverdienstgrenze ändere daran nichts. In keinem der untersuchten Szenarien steigt die Abgabenlast für Ehepaare über 40 Prozent, so das IW.

Laut dem Institut ist es daher zweifelhaft, ob die Neuerung tatsächlich den Fachkräftemangel abmildern kann. Wer sich nach 45 Jahren Arbeit bisher entschieden hat, weiterzuarbeiten, könne nun Rente und Arbeitseinkommen beziehen. "Das zusätzliche Geld wird mitgenommen, die hohe Abgabenlast wird bei der Überlegung keine Rolle spielen. Und wer vor Erreichen der Regelaltersgrenze weniger arbeiten möchte, wird auch in Zukunft vermutlich eher den Minijob wählen", sagte IW-Steuerexperte Martin Beznoska. Die Neuregelung werde es daher nicht schaffen, die Schäden am Arbeitsmarkt, die durch die "Rente mit 63" verursacht werden, auszugleichen, so das Fazit des IW.

