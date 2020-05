IW: EZB-Anleihenprogramm hat deutschen Sparern nicht geschadet

Von Andreas Kißler

KÖLN/BERLIN (Dow Jones)--Das Anleihenkaufprogramm der Europäischen Zentralbank (EZB) hat nach Angaben des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) keine schädliche Wirkung für die Sparer entfaltet. Vor dem Hintergrund des jüngsten Urteils des Bundesverfassungsgerichts zu den Anleihenkäufen erklärte das IW, eine neue Studie zeige, "dass die Maßnahme den deutschen Sparer nicht an der Vermögensbildung gehindert hat - im Gegenteil".

Die Kölner Forscher verwiesen darauf, dass die EZB aufgrund des Urteils beweisen müsse, dass das sogenannte Public Sector Purchase Programme (PSPP), mit dem die Zentralbank seit 2015 Anleihen europäischer Staaten gekauft hat, verhältnismäßig war. Als Begründung für das Urteil habe das Bundesverfassungsgericht etwa angeführt, dass der entstandene niedrige Zins ein großer Nachteil für die Sparer in Deutschland gewesen sei.

Die IW-Studie zeige allerdings, dass sich die Vermögensbildung in Deutschland zur Zeit des PSPP besser entwickelt habe als in anderen Ländergruppen des Euroraums. Das liege vor allem an der geringen Arbeitslosigkeit in der Bundesrepublik: Die meisten Sparer bauten ihr Vermögen nicht über Zinsen auf, sondern über ihr Arbeitseinkommen. "Für die Vermögensbildung ist daher eine gesunde Konjunktur wichtiger als ein hoher Zins", folgerte IW-Ökonom Markus Demary.

Während das PSPP gelaufen sei, sei das Geldvermögen der privaten Haushalte in Deutschland im Jahresschnitt um 4,3 Prozent gestiegen - trotz Niedrigzinsen. Vor der Finanzkrise, von Anfang 2004 bis Mitte 2008, habe es sich dagegen nur um 3,7 Prozent erhöht. Auch wenn das nicht für jeden einzelnen Sparer gelte, so habe der private Haushaltssektor als Ganzes keine negativen Folgen während der Zeit der Anleihenkäufe erlitten.

"So lange das Wachstum in Deutschland gut verläuft und die Beschäftigung hoch ist, so lange ist auch in Zeiten von niedrigen Zinsen ein Vermögensaufbau möglich", sagte der IW-Experte für Geldpolitik . Zumindest in Bezug auf die Ersparnisse sei das PSPP deshalb verhältnismäßig gewesen.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 12, 2020 04:45 ET (08:45 GMT)