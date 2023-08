IW fordert fünf Maßnahmen zur Beendigung der Wirtschaftsflaute

BERLIN (Dow Jones)--Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) hat die Bundesregierung aufgefordert, sich bei ihrer am Dienstag beginnenden Kabinettsklausur in Meseberg auf fünf Maßnahmen zu konzentrieren, "um die Wirtschaftsflaute zu beenden". Kern der aktuellen Misere seien noch immer die nicht wettbewerbsfähigen Energiepreise, die besonders die energieintensive Industrie bedrohten. "Hier muss der Staat zügig helfen, sonst droht die Deindustrialisierung", so das IW. Ein "Energie-Sofortpaket" könnte die Lösung sein: Dafür müsse die Bundesregierung die Stromsteuer senken oder abschaffen und die Netzentgelte reformieren - beides ginge auch kurzfristig.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sollte zudem seinen Widerstand gegen den Industriestrompreis aufgeben. Das Modell von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sei "ein bedenkenswerter Vorschlag" - durch die Bindung an den Börsenstrompreis würde die Politik Anreize für den Ausbau der Erneuerbaren Energien setzen. Um das Investitionsklima zu verbessern, sollte die Bundesregierung außerdem nach dem Petitum des IW den Solidaritätszuschlag endgültig abschaffen, was laut dem arbeitgebernahen Institut eine Entlastung von 7 Milliarden Euro für die Unternehmen brächte.

Wie grundsätzlich im Wachstumschancengesetz vorgesehen, sollte die Regierung viertens eine Investitionsprämie auf den Weg bringen, die steuerliche Forschungsförderung verbessern und den steuerlichen Verlustabzug großzügig ausweiten, und bei diesem Gesetz zur Entlastung der Wirtschaft dürfe sich die Koalition fünftens keine weiteren Verzögerungen erlauben. "Das Gesetz ist sicher nicht so gut wie sein Name, wenngleich es das Steuerrecht an wichtigen Stellen reformiert. Ins Gesetzblatt muss es trotzdem so schnell wie möglich - schon allein um den Märkten zu zeigen, dass diese Regierung handlungsfähig ist und es ernst meint", betonte das IW.

August 28, 2023 04:08 ET (08:08 GMT)