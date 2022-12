IW: Mietensteigerungen beschleunigen sich im dritten Quartal

BERLIN (Dow Jones)--Die Mieten sind in Deutschland vor dem Hintergrund der hohen Inflation im dritten Quartal um 5,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Nach Daten des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) waren die Mietsteigerungen damit höher als der Durchschnitt in den vergangenen drei Jahren von 4,5 Prozent.

Besonders stark stiegen die Mieten im dritten Quartal in Mecklenburg-Vorpommern, wo 10,3 Prozent mehr als im Vergleich zum Vorjahresquartal gezahlt werden musste. In Brandenburg lag der Anstieg bei 9,1 Prozent und in Berlin bei 8,3 Prozent. Am geringsten war der Anstieg in den Bundesländern Sachsen mit 4,1 Prozent sowie in Hessen und in Hamburg mit je 4,3 Prozent.

Unter den größeren Städten verteuerten sich die Mieten in Leipzig um 7,8 Prozent, in Düsseldorf um 5,9 Prozent und in Köln um 4,4 Prozent. In Frankfurt war die Steigerung mit 1,4 Prozent relativ gering. Auch in München verteuerten sich die Mieten mit 3,5 Prozent unterdurchschnittlich.