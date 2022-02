IW-Modellrechnung: Leipzig und Potsdam wachsen, Trier schrumpft

BERLIN/KÖLN (dpa-AFX) - Ostdeutsche Städte wie Leipzig oder Potsdam könnten in den nächsten Jahren weiter kräftig wachsen. Wie aus einer Modellrechnung des Instituts der deutschen Wirtschaft hervorgeht, könnte Leipzig bis 2030 seine Bevölkerung im Alter von 20 bis 64 Jahren um 26 Prozent durch Zuzüge steigern, Potsdam um 23,5 Prozent. Grundlage der Hochrechnung sind statistische Trends der vergangenen fünf Jahre. Die Zahlen legte das IW am Mittwoch in Köln vor.

Ländliche Gebiete dürften dieser Rechnung zufolge hingegen weiter Menschen im erwerbsfähigen Alter verlieren. Am schwächsten sehen die Zahlen laut IW für den Landkreis Lüchow-Dannenberg aus: Von dort würden bis 2030 sieben Prozent mehr Bürger zwischen 20 bis 64 Jahren abwandern als hinzukämen. Fast ebenso groß werde das Minus für die kreisfreie Stadt Trier ausfallen: 6,8 Prozent. Ansonsten fänden sich die Gebiete mit den größten Verlusten vorwiegend auf dem Land in Ostdeutschland, unter anderem in den Landkreisen Saalfeld-Rudolstadt in Thüringen und Spree-Neiße in Brandenburg.

Entscheidender Faktor sei der Wegzug von Abiturienten zum Studium, heißt es in der IW-Studie. Zwischen 20 und 40 zögen zwar auch Menschen aufs Land, das gleiche die Verluste aber nicht aus.

Die IW-Forscher setzen die Trends in Zusammenhang mit dem Fachkräftemangel. "Die Regionen müssen für junge Menschen ein Umfeld schaffen, in das diese gerne zurückkehren", erklärte Studienautor Wido Geis-Thöne. "Im zweiten Schritt sollten sie dann auch gezielt Fachkräfte aus dem In- und Ausland ansprechen und versuchen, sie für einen Zuzug zu gewinnen." Gelinge dies, könne sich die Entwicklung positiver darstellen als in der Modellrechnung./vsr/DP/eas