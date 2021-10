IW: Privater Konsum bleibt weiter auf Erholungskurs

BERLIN (Dow Jones)--Der private Konsum bleibt in Deutschland laut einer neuen Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) weiter auf Erholungskurs. Günstige Kaufgelegenheiten, eine stabile Finanzlage und die guten Beschäftigungsaussichten beflügelten die Konsumlaune der Deutschen. Allerdings könnte die Inflation zu einer Konsumbremse werden, warnte der IW.

Der Verbraucherindex, mit dem das IW gemeinsam mit The Conference Board das Vertrauen der Verbraucher misst, stieg im August im Vergleich zu den vorangegangenen drei Monaten zwar nur moderat von 106 auf 107 Punkte. Allerdings liegt das nunmehr erreichte Niveau nahe an dem Spitzenwert von Anfang 2018 - damals betrug der Wert 108, wie das IW erklärte. "Das signalisiert für das dritte Quartal 2021 eine fortgesetzte Konsumerholung."

Auch im Euroraum habe sich das Verbrauchervertrauen positiv entwickelt und die Konsumenten zeigten sich optimistisch. "Die Delta-Variante des Coronavirus scheint die Konsumperspektiven in Europa weniger einzutrüben als in anderen Weltregionen", so das Fazit des IW.

Ungemach droht von der Inflation

Die aktuelle Preisentwicklung wirke dem positiven Konsumtrend allerdings entgegen, warnte das Institut. Höhere Energiepreise, Engpässe bei Rohstoffen und Vorprodukten, staatliche Mehrbelastungen durch die CO2-Bepreisung und nicht zuletzt die Rückkehr zum alten Mehrwertsteuersatz trieben derzeit die Preise in die Höhe.

Aus der sich anbahnenden Regierungsbildung erwartet IW-Konjunkturchef Michael Grömling jedoch keine Auswirkungen für die Konsumlaune. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt große Steuererhöhungen insbesondere bei der Mehrwertsteuer anstehen - die würden die Konsumlaune erheblich trüben", so der Ökonom.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/hab

(END) Dow Jones Newswires

October 12, 2021 06:41 ET (10:41 GMT)