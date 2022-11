IW sieht in Scholz' China-Besuch "problematisches Signal"

BERLIN (Dow Jones)--Als "ein problematisches Signal" hat das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) die China-Reise von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gewertet, zu der der Kanzler am Donnerstag mit einer Wirtschaftsdelegation aufbricht und in deren Rahmen er am Freitag als erster Regierungschef eines westlichen Staats seit Beginn der Corona-Pandemie den chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping treffen wird. "Denn die Abhängigkeit von China ist stark gewachsen - und Deutschland muss sich nach neuen Handelspartnern umsehen", erklärte das arbeitgebernahe Institut.

Eine Motivation der Reise sei nachvollziehbar und richtig: Ein persönlicher, tiefergehender Austausch sei wünschenswert, um zumindest eine gewisse Basis an gegenseitigem Verständnis zu erhalten - denn derzeit herrschten schwierige geopolitische Zeiten, in denen auch ein militärischer Konflikt zwischen China und den USA um Taiwan nicht mehr ausgeschlossen werden könne. "Vor allem der Zeitpunkt der Kanzlerreise ist jedoch fragwürdig", kritisierte das IW. Denn so kurz nachdem Xi seine Macht auf dem Parteikongress demonstriert habe, drohe Scholz sich für chinesische Propaganda herzugeben.

Besser wäre zudem gewesen, wenn Scholz und der französische Staatspräsident Emmanuel Macron gemeinsam nach China gefahren wären - "und wenn Scholz nicht den Cosco-Deal als Gastgeschenk mitbringen würde". Der Besuch, insbesondere die Mitnahme einer Wirtschaftsdelegation, sende zudem ein chinafreundliches Signal zu einer Zeit, in der es darum gehen müsste, die deutsche Wirtschaft von China zu emanzipieren, kritisierten die Ökonomen. Stattdessen begebe sich Deutschland aktuell in eine noch größere ökonomische Abhängigkeit von der neuen Supermacht in Asien.

Nach der Analyse des IW zeigen dies fünf Indikatoren. Genannt wird an erster Stelle das Defizit im Warenhandel mit China, das im ersten Halbjahr 2022 auf einen absoluten Rekordwert von 40 Milliarden Euro gewachsen sei. Besonders kritisch seien importseitige Abhängigkeiten bei kritischen Gütern, etwa bei Seltenen Erden, Rohstoffen wie Magnesium sowie Solarmodulen. "Die deutsche Wirtschaft ist hier im geopolitischen Konfliktfall erpressbar", warnte das IW.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/jhe

(END) Dow Jones Newswires

November 03, 2022 06:41 ET (10:41 GMT)