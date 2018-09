IW sieht Konjunktur im Sinkflug und senkt Prognose

BERLIN (Dow Jones)--Vor dem Hintergrund zunehmender internationaler Unsicherheiten hat das Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) seine Prognose für das deutsche Wachstum gesenkt. Die Ökonomen des arbeitgebernahen Instituts erwarten für dieses Jahr nun eine Zunahme des Bruttoinlandsproduktes (BIP) um 1,8 Prozent - 0,2 Prozentpunkte weniger als noch im Frühjahr prognostiziert. Für 2019 rechnet das IW nur noch mit einer Steigerung des BIP von 1,4 Prozent. Die Konjunktur befinde sich "im Sinkflug", erklärte das IW.

"Das liegt vor allem am Protektionismus, der weltweit seine Spuren hinterlässt", erklärte IW-Konjunkturexperte Michael Grömling. Vor allem die "America-first"-Politik von US-Präsident Donald Trump sowie der Handelskonflikt mit China wirkten sich auf den globalen Handel und die deutsche Wirtschaft "spürbar" aus. "Allerdings dämpft nicht nur Trump die Konjunktur", betonte Grömling. Auch steigende Energiepreise bremsten die Wirtschaft. Vor allem produzierende Unternehmen litten unter den Mehrkosten. Zudem sei das Wachstum in vielen Schwellenländern, die sich in den vergangenen Jahren gut entwickelt hätten, spürbar zurückgegangen.

Privater und öffentlicher Konsum seien anhaltend robust und sorgten dafür, dass die Wirtschaft zukünftig nicht stagniere, betonte Grömling. Auch auf dem Arbeitsmarkt sehe es gut aus: Die Beschäftigung steige weiter und die Arbeitslosenquote sinke 2019 im Jahresdurchschnitt auf rund 5 Prozent. Trotzdem werde der Machtkampf zwischen den USA und China auch im kommenden Jahr hierzulande spürbar sein.

"Die USA und China gehören zu den wichtigsten Handelspartnern Deutschlands", erklärte IW-Direktor Michael Hüther. Ein Land, dessen Erfolg in hohem Maße vom Export abhänge, spüre deshalb die Auswirkungen von Handelssanktionen besonders deutlich. Gleichzeitig lebe das deutsche Wachstum stark von der Entwicklung der Schwellenländer. Wenn China nun langsamer wachse, dämpfe das ebenfalls die deutsche Wirtschaft.

September 19, 2018 05:00 ET (09:00 GMT)