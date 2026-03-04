IW: Weiter steigender Ölpreis hätte erhebliche Folgen

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Ein weiter steigender Ölpreis hätte nach Einschätzung von IW-Wirtschaftsforschern erhebliche Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft. Für den Fall, dass der Ölpreis der Sorte Brent auf 100 US-Dollar pro Barrel (159 Liter) ansteigt, rechnet das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) damit, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,3 Prozent im Jahr 2026 und 0,6 Prozent 2027 geringer ausfällt. Zu diesem Ergebnis kommt eine IW-Simulation, die der Deutschen Presse-Agentur vorab vorliegt. Grundlage der Modellrechnungen waren Daten des Beratungsunternehmens Oxford Economics.

Insgesamt wäre das den Angaben nach ein Verlust an gesamtwirtschaftlicher Leistung von real etwa 40 Milliarden Euro über zwei Jahre. Die Verbraucherpreise wären 2026 um 0,8 Prozent und 2027 um 1,0 Prozent höher.

Würde der Ölpreis auf 150 US-Dollar pro Barrel steigen, so beliefen sich die Kosten für die deutsche Wirtschaft 2026 auf 0,5 Prozent des BIP und 2027 auf 1,3 Prozent. Das entspräche einem Verlust an Wirtschaftsleistung von real über 80 Milliarden Euro in zwei Jahren. Die Verbraucherpreise würden 2026 um 1,6 Prozent und 2027 um 1,9 Prozent höher liegen.

Iran-Krieg macht Öl teurer

Seit der Konflikt im Nahen Osten am Samstag eskaliert ist, steigen die Preise für Öl. Ein Barrel des für den europäischen Markt wichtigen Öls der Sorte Brent aus der Nordsee zur Lieferung im Mai wurde am Mittwoch bei 81,80 US-Dollar gehandelt. Das ist etwa 12 Prozent teurer als vor den Angriffen der USA und Israels auf den Iran am Wochenende. Am Dienstag hatte die Notierung bei 85,12 Dollar zeitweise den höchsten Stand seit Juli 2024 erreicht./cab/DP/stk