IW: Zuversicht unter deutschen Unternehmen schwindet

BERLIN (Dow Jones)--Die Zuversicht unter den deutschen Unternehmen hat sich laut einer aktuellen Befragung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) eingetrübt. Danach belasten die Corona-Pandemie, der Krieg in der Ukraine, steigende Energiekosten und allgemeine Preissteigerungen die Stimmung. In der Umfrage rechnete ein Viertel der Unternehmen mit einem Produktionsrückgang. Die Bauwirtschaft nähere sich der Rezession, so das IW.

In der Sommer-Befragung von fast 2.300 Unternehmen stellten zwar mit 37 Prozent immer noch die Optimisten die Mehrheit, jedoch schrumpfte ihr Anteil seit dem Spätherbst 2021 um 12 Prozentpunkte.

Sorge bereitet den IW-Forschern die Investitionspläne der Unternehmen. Zwar will die Mehrheit in diesem Jahr mehr investieren, jedoch geht ihr Anteil stetig zurück. "Die Investitionslücke, die während der Corona-Pandemie entstanden ist, wird in diesem Jahr nicht geschlossen", sagte IW-Konjunkturexperte Michael Grömling. Das werde das künftige Wachstumspotenzial in Deutschland spürbar bremsen.

Mehr Pessimismus am Bau und bei Dienstleistern

In der Bauwirtschaft lag laut Umfrage der Anteil der negativ gestimmten Unternehmen bei 33 Prozent nach 27 Prozent im Frühjahr und 20 Prozent Ende 2021. Ihnen stehen nur noch 25 Prozent Optimisten gegenüber. Als Gründe nannte das IW Materialknappheiten sowie teurere Rohstoffe und Energie. Zudem gebe es kaum Personal. "Die Bauwirtschaft droht, in eine Rezession abzurutschen", so das IW.

Auch bei den Dienstleistern verschlechterte sich die Aussichten: Die Zahl der Optimisten ging seit dem Spätherbst 2021 um fast 20 Prozentpunkte zurück. Auch sie litten unter sehr hohen Preisen und dem Fachkräftemangel, so das IW.

In der Industrie hat sich der Anteil der Optimisten nach dem starken Einbruch im Frühjahr unmittelbar nach Ausbruch des Krieges wieder um 7 Prozentpunkte erhöht. Wie im Frühjahr rechnen aber weiterhin 28 Prozent damit, in diesem Jahr weniger zu produzieren. Damit bleibt die Industrieproduktion auch in diesem Jahr laut IW deutlich unter dem Niveau vor Corona - und damit auch im Krisenmodus.

Insgesamt wollen die meisten Unternehmen im Laufe des Jahres mehr Mitarbeiter beschäftigen, so die Umfrage.

