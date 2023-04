IWF: China und USA erhöhen Verschuldung in nächsten Jahren

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Verschuldung der weltweit größten Volkswirtschaften wird nach Aussage des Internationalen Währungsfonds (IWF) in den nächsten Jahren divergieren. Wie der IWF in seinem aktuellen Fiscal Monitor schreibt, dürfte die öffentliche Verschuldung Chinas und der USA in den nächsten Jahren deutlich zunehmen, während sich für den Euroraum ein Rückgang abzeichnet. Insgesamt rechnet der IWF nach zwei Jahren mit einem vor allem inflationsgetriebenen Schuldenabbau mit wieder zunehmenden Schuldenständen.

Laut IWF ist die Verschuldung der Industrieländer ("advanced economies") von ihrem pandemiebedingten Höchststand von 122,9 Prozent im Jahr 2020 auf 112,5 Prozent 2022 gesunken und dürfte 2023 weiter auf 112,4 Prozent zurückgehen. Danach aber ist mit einem schrittweisen Anstieg auf 117,8 Prozent im Jahr 2028 zu rechnen. Die Bruttostaatsschuldenquote Chinas - das allerdings noch als Schwellenland gilt - sieht der IWF 2028 bei 104,9 (2022: 77,1) Prozent.

Die Verschuldung der USA dürfte in dieser Zeit auf 136,2 (122,2) Prozent zunehmen. Für den Euroraum wird dagegen ein Rückgang der Verschuldung auf 85,4 (90,9) Prozent erwartet, wohinter sich allerdings auch gegenläufige nationale Entwicklungen verbergen.

So prognostiziert der IWF für Italien einen Rückgang der Schuldenquote auf 131,9 (144,7) Prozent, womit dieses Land am Ende des Prognosehorizonts weniger verschuldet als die USA wäre. Noch beeindruckender wird demnach die Entwicklung in Portugal verlaufen, wo sich die Verschuldung auf 96,5 (116,0) Prozent verringern soll. Für Deutschland wird sogar ein Rückgang auf 59,6 (66,5) Prozent vorausgesagt. Dagegen dürfte Frankreichs Staatsschuldenquote auf 115,0 (111,1) Prozent zunehmen.

"Insgesamt ist die öffentliche Verschuldung jetzt höher und wird voraussichtlich schneller wachsen als vor der Pandemie erwartet, während gleichzeitig die Realzinsen steigen", merkt der IWF an. In den USA sei der jährliche Anstieg der öffentlichen Schulden nun etwa doppelt so stark wie zuvor angenommen verlaufen.

