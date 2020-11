IWF etwas optimistischer für deutsche Wirtschaft 2020

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Internationale Währungsfonds (IWF) ist etwas optimistischer für die Entwicklung der deutschen Wirtschaft im laufenden Jahr als das im gerade veröffentlichten Weltwirtschaftsausblick zum Ausdruck gekommen ist. Wie der IWF zum Abschluss der jährlichen Artikel-IV-Konsultationen mitteilte, rechnet er für 2020 mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 5-1/2 Prozent. Das umfasst nach gängiger Lesart eine Spanne zwischen 5,25 und 5,75 Prozent. Im Oktober hatte er noch ein Minus von 6 Prozent prognostiziert. Für 2021 wird eine "partielle Erholung" in Aussicht gestellt. Im Oktober hatte der IWF einen BIP-Anstieg von 4,2 Prozent vorausgesagt.

In dem Bericht lobt der IWF Deutschland für die entschlossene Reaktion auf die Corona-Pandemie, die sowohl die Zahl der Todesopfer als auch den wirtschaftlichen Schaden begrenzt habe. Er rät der Regierung, ihre expansive Fiskalpolitik so lange fortzuführen, bis eine nachhaltige Erholung einsetze. Wichtig sei es, anhaltende Schäden am Arbeitsmarkt zu verhindern.

Für die Zeit nach der Corona-Krise legt der IWF der Regierung nahe, die schon länger anstehenden Herausforderungen in Angriff zu nehmen: Eine Steigerung der Produktivität und der verfügbaren Einkommen in den unteren Einkommensklassen und ein umweltfreundlicheres Wirtschaftswachstum. Das würde auch dazu beitragen, den Leistungsbilanzüberschuss zu verringern.

