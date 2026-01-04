IWF: Iran-Krieg treibt Inflation und bedroht Lieferketten

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Krieg im Nahen Osten hat nach Ansicht des Internationalen Währungsfonds (IWF) weitreichende Folgen für Energiehandel, globale Lieferketten und Finanzmärkte und belastet die Weltwirtschaft erheblich.

Wer­bung Wer­bung

In einem Blogbeitrag beschreibt der IWF den Konflikt als "globalen, aber asymmetrischen Schock", der vor allem über drei Kanäle wirkt: Energiepreise, Handel und Finanzbedingungen. Besonders gravierend sei die Störung der Energieversorgung.

"Der Krieg verändert auch die Lieferketten für Güter des täglichen Bedarfs und kritische Produktionsmittel", betont der IWF. Die Umleitung von Tankern und Containerschiffen erhöhe die Fracht- und Versicherungskosten und verlängere die Lieferzeiten. Flugausfälle an wichtigen Drehkreuzen am Golf beeinträchtigten den globalen Tourismus und verkomplizierten den Handel.

Sorge um Lebensmittelpreise

Staaten, Unternehmen und Verbraucher spürten bereits die Auswirkungen dieser Lieferkettenprobleme. "Da die Düngemittellieferungen - von denen etwa ein Drittel die Straße von Hormus passiert - unterbrochen sind, wächst die Sorge um die Lebensmittelpreise." Ursache seien höhere Preise für Düngemittel und andere Vorprodukte.

Wer­bung Wer­bung

Insgesamt drohen laut IWF eine weltweit steigende Inflation und ein schwächeres Wachstum. Wie stark die Auswirkungen ausfallen, hänge von Dauer, Ausweitung und Zerstörungskraft des Konflikts ab. Klar sei aber schon jetzt: Die wirtschaftlichen Risiken nehmen zu.

In Ländern, in denen die Menschen einen großen Teil ihres Einkommens für Lebensmittel ausgeben - insbesondere in Afrika, Teilen des Nahen Ostens und Mittelamerika -, seien höhere Preise mit akuten sozialen und wirtschaftlichen Kosten verbunden. Aber auch in Europa würde ein weiterer energiebedingter Preisanstieg die bestehenden Belastungen durch die Lebenshaltungskosten noch verschärfen./bvi/als/DP/zb