IWF senkt Wachstumsprognosen und erwartet Belebung ab 2. Halbjahr

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat seine Prognosen für das Wachstum der Weltwirtschaft und großer europäischer Volkswirtschaften im laufenden Jahr gesenkt. Wie aus dem aktuellen Weltwirtschaftsausblick hervorgeht, bleiben die Prognosen für die meisten großen außereuropäischen Volkswirtschaften aber unverändert. Außerdem rechnet der IWF damit, dass sich das Wachstum im zweiten Halbjahr 2019 wieder beleben wird. Ein Grund dafür ist die Annahme, dass die US-Zölle auf chinesische Waren nicht angehoben werden.

Allerdings sieht die in Washington ansässige Organisation das Risiko, dass sich der Ausblick wieder eintrübt, weil der Handelsstreit zwischen den USA und anderen Wirtschaftsräumen wieder aufflammt oder das Wachstum in China enttäuscht. Außerdem könnte ein ungeordneter EU-Austritt Großbritanniens zu einem plötzlichen Anstieg der Risikoaversion an den Finanzmärkten führen.

IWF: Weltwirtschaft wächst 2019 um 3,3 (bisher: 3,5) Prozent

Laut IWF dürfte die Weltwirtschaft 2019 um 3,3 (2018: 3,6) Prozent und 2020 um 3,6 Prozent wachsen. Im Rahmen der im Januar veröffentlichten Aktualisierung des Weltwirtschaftsausblicks von Oktober 2018 hatte der IWF Wachstumsraten von 3,5 und 3,6 Prozent prognostiziert. "Für die zweite Jahreshälfte werden Verbesserungen erwartet", heißt es in den Bericht.

Für das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) der USA erwartet der IWF Anstiege von 2,3 (Januar: 2,5) Prozent und 1,9 (1,8) Prozent. Für China und Japan werden Wachstumsraten von 6,3 (6,2) und 6,1 (6,2) sowie 1,0 (1,1) und 0,5 (0,5) Prozent erwartet. Der IWF weist darauf hin, dass den aktuellen Prognosen die Annahme zu Grunde liegt, dass die USA ihre Zölle auf Einfuhren aus China über 200 Milliarden US-Dollar bei 10 Prozent belässt. Im Oktober und Januar hatte er noch eine Anhebung auf 25 Prozent ab März unterstellt.

Die etwas niedrigere US-Prognose für 2019 ist der teilweisen Schließung von Regierungsbehörden und der Tatsache geschuldet, dass die Finanzpolitik etwas weniger expansiv als erwartet gewesen ist.

IWF geht von geordnetem Brexit aus

Deutschlands Wachstumsprognosen wurden auf 0,8 (1,3) und 1,4 (1,6) Prozent gesenkt, Frankreichs auf 1,3 (1,5) und 1,4 (1,6) Prozent und Italiens auf 0,1 (0,6) und 0,9 (0,9) Prozent. Zur Begründung verweist der IWF auf den schwächeren privaten Konsum und die Probleme der Kfz-Industrie in Deutschland, die Straßenproteste in Frankreich und die schwache Binnennachfrage sowie die erhöhten Staatsanleiherenditen in Italien. Die Wachstumsprognosen für den Euroraum sanken auf 1,3 (1,6) und 1,5 (1,7) Prozent.

Großbritanniens Wachstumsprognosen reduzierte der IWF auf 1,2 (1,5) und 1,4 (1,6) Prozent. Grund ist die anhaltende Unsicherheit über die Art des EU-Austritts des Landes. Allerdings unterstellen diese Prognosen, dass es den Briten gelingt, sich im Verlauf des Jahres 2019 auf Austrittsmodalitäten zu einigen.

