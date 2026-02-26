IWF: USA sollten Wirtschaftspolitik ändern

Von Fabiana Negrin Ochoa

DOW JONES--Ein alternativer Policy-Mix in den USA könnte nach Ansicht des Internationalen Währungsfonds (IWF) die Ziele der US-Regierung unter Präsident Donald Trump erreichen und gleichzeitig negative Auswirkungen vermeiden. In einer Überprüfung der US-Wirtschaft konzentrierte sich der IWF auf die makroökonomischen Auswirkungen der 2025 eingeführten politischen Veränderungen und deren Folgen für die USA, ihre Handelspartner und die Weltwirtschaft. Er kam zu dem Schluss, dass ein anderer Ansatz die Ziele der Regierung besser voranbringen würde, ohne "negative Ausstrahlungseffekte" zu verursachen.

Diese Alternative würde den Ersatz von Zöllen durch eine bestimmungslandbezogene Verbrauchssteuer und den Übergang zu einem qualifikationsbasierten Einwanderungssystem beinhalten, schrieb der Fonds in einem Bericht. Bei einer Pressekonferenz sagte IWF-Chefin Kristalina Georgieva, der Fonds teile die Besorgnis der Regierung über die Höhe des US-Handels- und Leistungsbilanzdefizits.

"Wir haben heute Treffen mit Finanzminister Bessent und Notenbankchef Powell abgehalten. Sehr gute Treffen, sehr substanziell", sagte sie. Die Beseitigung externer Ungleichgewichte würde sowohl den USA als auch der Weltwirtschaft zugutekommen, sagte sie. Politische Verzerrungen, die zu diesen Ungleichgewichten beitragen, sollten beseitigt werden. "In den USA haben Zölle jedoch einen negativen Angebotseffekt, und dies hat zur Güterinflation beigetragen, was ein Gegenwind für ein noch stärkeres Wachstum war", sagte Georgieva.

Der IWF erwartet, dass höhere Zölle das US-Handelsdefizit kurzfristig leicht verringern werden. Gleichzeitig dürften sie den Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE) - das bevorzugte Inflationsmaß der Federal Reserve - bis Anfang 2026 um etwa einen halben Prozentpunkt anheben und das Produktionsniveau senken.

Plädoyer für Fed-Unabhängigkeit

Zur Geldpolitik erklärte der Fonds, die Fed habe 2025 zu Recht die Zinsen gesenkt. Das Beschäftigungswachstum habe sich verlangsamt, und es habe kaum Anzeichen für Zweitrundeneffekte durch Zölle wie einen breiteren Preisdruck gegeben.

In seinem Basisszenario geht der IWF davon aus, dass der Leitzins bis Ende 2026 3,25 bis 3,50 Prozent erreichen wird, was der Wirtschaft die Rückkehr zur Vollbeschäftigung und einer Inflation von 2 Prozent bis Anfang 2027 ermöglicht.

Der Bericht betonte auch die Bedeutung der Autonomie der Fed angesichts von Sorgen über politischen Druck. "Die Glaubwürdigkeit der Fed-Politik stellt ein höchst wertvolles Gut dar, das sorgfältig gehütet werden sollte, unter anderem indem sichergestellt wird, dass die geldpolitischen Entscheidungen der Fed unabhängig bleiben", so der IWF.

Er mahnte die Bewahrung des institutionellen Rahmens für die Wirtschafts- und Regulierungspolitik an, einschließlich der vollständigen Ausstattung der für wichtige Bundesfunktionen zuständigen Behörden mit Ressourcen, etwa für die Bereitstellung von Wirtschaftsstatistiken.

Im fiskalischen Bereich forderte der Fonds einen klaren, frühzeitig ansetzenden Konsolidierungsplan. Unter der aktuellen Politik werde das gesamtstaatliche Defizit bei 7 bis 8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts bleiben und die Verschuldung bis 2031 auf 140 Prozent des BIP treiben, hieß es.

Insgesamt erwartet der IWF, dass die US-Wirtschaft 2026 etwas anziehen und auf Basis des vierten Quartals im Jahresvergleich mit gesunden 2,4 Prozent wachsen wird. Dieses Tempo werde sich bis 2027 fortsetzen, sagte Georgieva. "Wir erwarten auch, dass die Arbeitslosenquote etwas auf rund 4 Prozent sinken wird", fügte sie hinzu.

Der IWF-Bericht berücksichtige die jüngste Entscheidung des Obersten Gerichtshofs zu Zöllen nicht, merkte Georgieva an. Diese sei erst erfolgt, nachdem der Fonds seine Ergebnisse fertiggestellt und den US-Behörden mitgeteilt habe. Der Fonds erkenne die Bedeutung der Entwicklungen an und werde die wirtschaftlichen Auswirkungen analysieren, sagte sie. In kommenden IWF-Berichten werde es mehr zu diesem Thema geben: "Also, bleiben Sie dran."

February 26, 2026