IWF: Verzögerte Erholung könnte Insolvenzzahlen steigen lassen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Risiken für die weltweite Finanzstabilität im Gefolge der Corona-Pandemie sind nach Aussage des Internationalen Währungsfonds (IWF) zunächst eingedämmt. In seinem aktuellen Finanzstabilitätsbericht warnt der IWF jedoch, dass die Schwachstellen im Finanzsystem zunähmen und besonders mit Blick auf einzelne Länder Sorgen bestünden. "Im Unternehmenssektor hat die Anfälligkeit zugenommen, weil Unternehmen mit Liquiditätsproblemen ihre Verschuldung erhöht haben, und im öffentlichen Sektor sind wegen der Unterstützungsmaßnahmen für die Wirtschaft die Defizite gestiegen", schreibt der IWF in seinem Bericht.

Eine verzögerte wirtschaftliche Erholung von den wegen der Corona-Pandemie verhängten Sperrmaßnahmen könnte demnach zu mehr Unternehmensinsolvenzen und damit zu Problemen im Bankensektor einiger Länder führen. "Zwar ist das weltweite Finanzsystem gut kapitalisiert, doch gibt es eine Reihe schwacher Banken, und einige Bankensysteme könnten im negativen Szenario des Weltwirtschaftsausblicks Kapitalprobleme bekommen", schreibt der IWF.

Der IWF sieht weiterhin die schon im Juni-Bericht erwähnten Disparitäten zwischen steigenden Marktbewertungen und der realwirtschaftlichen Entwicklung. Aus Sicht der Investoren werde der deutlich schlechtere Gewinnausblick der US-Unternehmen durch Faktoren wie den gesunkenen risikofreien Zins und niedrigere Risikoprämien mehr als ausgeglichen, wohinter letzten Endes die Maßnahmen der Zentralbank stünden.

Diese Mechanismen hätten auch den Rückgang von Anleiherenditen und Rendite-Spreads ausgelöst. Letztere seien teilweise tiefer gefallen, als dies angesichts der ökonomischen Gegebenheiten gerechtfertigt sei. Der IWF warnt jedoch. "Sollten die Investoren ihre Einschätzung zum Ausmaß der Unterstützung ändern, oder sollte sich die Erholung verzögern, könnte das die Wahrscheinlichkeit einer starken Korrektur erhöhen."

Die Banken befinden sich nach Einschätzung des IWF derzeit in einem besseren Zustand als während der Finanzkrise 2008/2009. Das habe es ihnen wohl ermöglicht, die Wirtschaft weiter mit Kredit zu versorgen. "Allerdings beginnen erste Banken ihre Kreditstandards zu straffen, was schlecht für die Erholung sein könnte", so der IWF.

Der IWF geht nach einer Analyse von 29 Ländern (ohne China) davon aus, dass die Banken bei Eintreffen der Prognosen des Weltwirtschaftsausblicks in der Lage sein sollten, Kreditverluste zu absorbieren. Sollte es allerdings zu einem negativeren Szenario mit einer tieferen Rezession kommen, könnte das die Fähigkeit schwächerer Banken zur Kreditvergabe beeinträchtigen.

Darüber hinaus sieht der IWF das Risiko, dass Finanzinstitute außerhalb des Bankensektors zu Notverkäufen gezwungen sein könnten, sollten Verluste und Mittelabzüge einmal stärker als im März ausfallen. Wegen der stärkeren Verbindung zwischen diesen Instituten und Banken könnte davon der gesamte Finanzsektor angesteckt werden.

October 13, 2020 10:30 ET (14:30 GMT)