IWF weist auf Warnsignale für Finanzstabilität hin

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die weltweite Finanzstabilität hat sich nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds (IWF) seit dem Frühjahr marginal verbessert, das Ausmaß der Schwachstellen im Finanzsystem bleibt aber hoch und wird nur durch außerordentliche Stützungsmaßnahmen kaschiert. "Einige Warnsignale - zum Beispiel die erhöhte finanzielle Risikobereitschaft und die zunehmende Anfälligkeit von Finanzinstituten außerhalb des Bankensektors - deuten auf eine Verschlechterung der Grundlagen der Finanzstabilität hin", schreibt der IWF in seinem Bericht.

Blieben diese Schwachstellen unkontrolliert, könnten sie sich zu strukturellen Altlasten entwickeln, die das mittelfristige Wachstum gefährden und die Widerstandsfähigkeit des globalen Finanzsystems auf die Probe stellen würden.

Laut IWF erscheinen die Asset-Preise in einigen Sektoren überzogen. Trotz der jüngsten Marktturbulenzen seien die Aktienkurse seit Frühjahr per Saldo weiter gestiegen, was auf die akkommodierende Geldpolitik und die guten Gewinne der Unternehmen zurückzuführen sei. "Überbewertung der Aktien im Verhältnis zum fundamentalen Unternehmenswert sind jedoch in den meisten Märkten nach wie vor hoch", merkt der IWF an.

Die Kredit-Spreads sind laut IWF niedriger als vor der Pandemie. Die Hauspreise seien in vielen Ländern rasch gestiegen, was unter anderem auf die verbesserten Aussichten, die politische Unterstützung und die veränderten Präferenzen der Haushalte zurückzuführen sei.

Sorgen bereitet dem IWF die Inflation auch mit Blick auf die Finanzstabilität. "Zwar gehen die Anleger nach wie vor davon aus, dass sich der jüngste Preisdruck abschwächen und dann allmählich zurückgehen wird, doch haben sich die Bedenken hinsichtlich der Inflationsrisiken an den Finanzmärkten in letzter Zeit verstärkt", schreibt der IWF.

Eine plötzliche Änderung des geldpolitischen Kurses in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften könne zu einer drastischen Verschärfung der finanziellen Bedingungen führen, was sich negativ auf die Kapitalströme auswirken und den Druck auf hoch verschuldete Länder erhöhen würde.