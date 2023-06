IWH erwartet 2023 Rückgang des BIP um 0,3 Prozent

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Wirtschaft wird nach der Winterrezession und trotz gestiegener Zinsen in den kommenden Quartalen nach Einschätzung des Leibniz -Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) in mäßigem Tempo expandieren, denn mit sinkender Inflation und erhöhter Lohndynamik werde der private Konsum wieder zulegen. Nach der Sommerprognose des IWH dürfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2023 um 0,3 Prozent zurückgehen, für das kommende Jahr ist ein Zuwachs von 1,7 Prozent prognostiziert. Für das Jahr 2023 sei mit einer Inflationsrate von 6,1 Prozent und für 2024 mit 2,7 Prozent zu rechnen.

"Die deutsche Wirtschaft war im Winter in der Rezession", betonte das IWH. Ausschlaggebend gewesen sei die Schwäche des privaten Konsums aufgrund der inflationsbedingt rückläufigen real verfügbaren Einkommen. Zudem sei der Staatskonsum im ersten Quartal außergewöhnlich deutlich gesunken. Anders als das BIP habe die Bruttowertschöpfung allerdings zu Jahresbeginn zugenommen. Die Diskrepanz erklärt sich laut IWH zum Teil aus der Schwäche des privaten Konsums, welche über geringere Umsatzsteuern das BIP stärker dämpfe als die Wertschöpfung.

"In den kommenden Quartalen dürfte der Konsum wieder zunehmen, auch weil die günstige Arbeitsmarktlage den Beschäftigten Arbeitsplatzsicherheit gibt", sagten die Ökonomen voraus. Das IWH erwartete eine Zunahme der Arbeitslosenzahl in diesem Jahr auf 2,560 Millionen und der Quote auf 5,6 Prozent, bevor die Zahl der Arbeitslosen 2024 auf 2,517 Millionen und die Quote auf 5,5 Prozent sinkt.

Realeinkommen nehmen zu

Bislang hätten Arbeitskräftemangel und hohe Inflation zwar wenig auf die Tariflöhne durchgeschlagen, die Effektivverdienste stiegen aber kräftiger. Zudem seien Tarifverträge derzeit für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer günstiger, als die Lohnerhöhungen nahelegten, weil diese häufig als Inflationsausgleichsprämien sozialversicherungs- und lohnsteuerbefreit seien. Da gleichzeitig die Preisdynamik langsam zurückgehe, würden die Realeinkommen wieder etwas zunehmen.

Von den Exporten seien kaum Impulse zu erwarten, denn die Weltkonjunktur bleibe träge, und wichtige deutsche Exportbranchen hätten Probleme mit ihrer Wettbewerbsfähigkeit. Die Bruttoanlageinvestitionen, insbesondere in Bauten, würden von den gestiegenen Finanzierungskosten gedämpft. "Alles in allem wird die Produktion in Deutschland im weiteren Jahresverlauf wieder moderat zulegen", sagte IWH-Vizepräsident Oliver Holtemöller.

Ein Risiko für die Konjunktur liege in der Unsicherheit über die Höhe des Potenzialwachstums in Deutschland. Nach der Prognose nehme die Produktion ab Ende 2023 mit recht kräftigen Raten zu, sodass sich die Wirtschaft ihrer Normalauslastung nähere. Allerdings herrsche verbreitet Arbeitskräftemangel, und in wichtigen Branchen des Verarbeitenden Gewerbes, etwa in der Chemieindustrie, dürfte Kapital obsolet geworden sein. "Es ist also nicht sicher, dass für die prognostizierte Expansion ausreichende Kapazitäten vorhanden sind", betonte das Institut.

