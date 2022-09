IWH erwartet Rezession in Deutschland

Von Andreas Kißler

HALLE (Dow Jones)--Das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) wird nach der jüngsten Prognose des Leibniz -Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) im Jahr 2022 um 1,1 Prozent zunehmen und im Jahr 2023 um 1,4 Prozent sinken. Die Verbraucherpreise steigen demnach im Jahr 2022 um 7,9 Prozent und im Jahr 2023 um 9,5 Prozent. "Das Versiegen der Gaslieferungen aus Russland und die Preisanstiege für Gas und Strom führen zu massiven Realeinkommensverlusten und zu einer Rezession in Europa und in Deutschland", erklärte das Institut.

Europa, wo die versiegenden Gaslieferungen aus Russland nur zu einem kleinen Teil ersetzt werden könnten, habe mit einer Energiekrise zu kämpfen. Die deutsche Wirtschaft stehe vor einer Rezession wegen des enormen Anstiegs der Preise für fossile Energieträger. Der Großhandelspreis für Erdgas sei in Europa zurzeit etwa fünf Mal so hoch wie vor einem Jahr. Es sei zu erwarten, dass sich die Preise, die deutsche Importeure und private Haushalte zahlten, mit der Erneuerung alter Lieferverträge in den kommenden Monaten den Großhandelspreisen annäherten.

Auf die deutsche Volkswirtschaft dürften in diesem und im nächsten Jahr mit dem Erdgas-Preisanstieg Kosten zukommen, welche die der beiden Ölkrisen in den 1970er-Jahren von etwa 2 Prozent des BIP eher noch überträfen. "Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes verlieren damit an internationaler Wettbewerbsfähigkeit", sagte IWH-Vizepräsident Oliver Holtemöller. Das Gros der Belastung werde aber als Heiz- und Stromkostenerhöhung bei den privaten Haushalten anfallen, auch wenn die Politik versuche, besonders schwer getroffene Bevölkerungsgruppen finanziell zu unterstützen.

"Die privaten Haushalte werden gezwungen sein, ihre sonstigen Konsumausgaben zu verringern, was einen Rückgang der gesamtwirtschaftlichen Produktion zur Folge haben wird", so Holtemöller. Die hohen Energie- und Rohstoffpreise ließen den deutschen Leistungsbilanzsaldo deutlich von 7,4 BIP-Prozent im Jahr 2021 auf 1,1 Prozent im Jahr 2023 sinken. Das gesamtstaatliche Finanzierungsdefizit dürfte sich von 3,7 Prozent im Jahr 2021 über 2,1 Prozent in diesem Jahr auf 1,1 Prozent 2023 verringern, weil sich Steuer- und Beitragseinnahmen mit einem kräftigen Zuwachs des nominalen BIP erhöhten und Pandemiehilfen und ein Teil der Maßnahmen aus den Entlastungspaketen entfielen.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 08, 2022 07:00 ET (11:00 GMT)