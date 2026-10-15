IZAWA TOWEL stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
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IZAWA TOWEL stellte am 14.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,66 JPY gegenüber 27,67 JPY im Vorjahresquartal verkündet.
Umsatzseitig wurden 2,86 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte IZAWA TOWEL 2,47 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
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