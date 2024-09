Jabil erweitert seine Kapazitäten im Bereich Silizium-Photonik, um KI- und Rechenzentrumstechnologien der nächsten Generation zu ermöglichen

Jabil Inc. (NYSE: JBL), ein weltweit führender Anbieter von Design-, Fertigungs- und Lieferkettenlösungen, gab heute seine fortgesetzten Investitionen in Produkte und Kapazitäten auf Basis der Silizium-Photonik bekannt, um die steigende Nachfrage von Hyperscalern und das Wachstum von Cloud- und KI-Rechenzentren der nächsten Generation zu unterstützen. Das Unternehmen wird im vierten Quartal des Kalenderjahres 2024 an seinem Standort in Ottawa, Kanada, zusätzliche Kapazitäten bereitstellen, um die Einführung neuer Produkte (NPIs) im Bereich fortschrittlicher Photonik-Verpackungen zu unterstützen.

Die neue Produktlinie (NPI) wird innovative Funktionen bieten, die Photonik-Kunden dabei unterstützen sollen, schnell vom Proof of Concept zur Massenproduktion zu gelangen, wie z. B. flussmittelfreies Flip-Chip, Faseranbringung, präzises Die-Bonden und Draht-Bonden. Diese Fortschritte werden die Verpackung von Silizium-Photonik-Chips unterstützen, insbesondere bei Hochgeschwindigkeits-Konnektivitätsanwendungen wie Co-Packed Optics (CPO) und Hochgeschwindigkeits-On-Board-Verbindungen. Durch die Nutzung des Know-hows von Jabil können Kunden von einer verbesserten Leistung und Zuverlässigkeit ihrer Photonik-Lösungen profitieren, was letztlich die Agilität und Skalierbarkeit ihrer Abläufe erhöht.

"Die Erweiterung unseres Standorts in Ottawa ist für Jabil ein entscheidender Schritt. Diese Einrichtung wird es uns ermöglichen, die wachsende Nachfrage nach fortschrittlichen Photonik-Lösungen zu decken, die auf KI und Rechenzentren der nächsten Generation zugeschnitten sind. Durch unsere NPI-Fähigkeiten können wir Kunden bei ihrer eigenen Produktentwicklung unterstützen und so den Bedarf an kostspieligen Versuchen und Fehlern bei der Entwicklung eigener Lösungen von Grund auf erheblich reduzieren", sagte Matt Crowley, exekutiver Vizepräsident, Global Business Units.

Fortgesetzte Investitionen in Photonik

Jabil ist weiterhin Vorreiter bei branchenweit ersten Fertigungsansätzen vom "Silizium bis zur Lösung", die die Skalierbarkeit der aktuellen und der nächsten Generation der Photonik, einschließlich 800G und 1,6T, verbessern. Das Unternehmen investiert auch weiterhin in Silizium-Photonik-Technologien der nächsten Generation jenseits von 800G und 1,6T, um KI und Cloud-Computing zu unterstützen, wobei der Schwerpunkt auf optimierter Leistung und reduziertem Stromverbrauch für moderne Rechenzentren liegt.

Jabil auf der ECOC 2024

Experten von Jabil werden auf der ECOC 2024 vom 22. bis 26. September im Congress Center Messe Frankfurt in Frankfurt am Main vertreten sein. Das Jabil-Team wird Live-Demos seiner 800G LPO/LRO-Transceiver veranstalten und sein in Arbeit befindliches 1,6T-Modul am Stand B101 und im Besprechungsraum M auf der Ausstellungsfläche vorstellen.

Wir bei Jabil (NYSE: JBL) sind stolz darauf, ein vertrauenswürdiger Partner für die weltweit führenden Marken zu sein und umfassende Lösungen für die Bereiche Engineering, Fertigung und Lieferkette anzubieten. Mit über 50 Jahren Erfahrung in verschiedenen Branchen und einem umfangreichen Netzwerk von über 100 Standorten weltweit verbindet Jabil globale Reichweite mit lokaler Expertise, um sowohl skalierbare als auch maßgeschneiderte Lösungen zu liefern. Unser Engagement geht über den geschäftlichen Erfolg hinaus, da wir bestrebt sind, nachhaltige Prozesse zu entwickeln, die die Umweltbelastung minimieren und lebendige und vielfältige Gemeinschaften auf der ganzen Welt fördern. Erfahren Sie mehr unter www.jabil.com.

