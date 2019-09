Jabil Photonics präsentiert kohärentes SiP-basiertes 100G-/200G-CFP2-DCO-Produkt auf der ECOC 2019

Jabil (NYSE: JBL) gab heute bekannt, dass seine Geschäftseinheit Photonics, ein führender Anbieter von kundenspezifischen End-to-End-Design-, Fertigungs- und Testlösungen für optische Kommunikationsprodukte, diese Woche auf der ECOC-Messe (Halle 4, Stand 498) in Dublin, Irland, sein kohärentes 100G-/200G-CFP2-DCO-Modul vorstellen wird.

Das CFP2-DCO von Jabil ist ein Hot-Plug-fähiges Modul, das entwickelt wurde, um die kohärente Einzelwellenlängen-Datenübertragung mit 100 Gbps unter Verwendung von DP-QPSK und mit 200 Gbps unter Verwendung von DP-16QAM-Modulationen zu unterstützen. Das CFP2-DCO wurde für DWDM-Netzwerke entwickelt, die von Metro- und Rechenzentrumsverbindungen (data-center interconnect, DCI) bis hin zu Langstreckenanwendungen reichen, sowie für kohärente 100 Gbps Point-to-Point (P2P)-Lösungen für unverstärkte Verbindungen in 5G und Kabelzugangsnetzwerken bis 80 km.

Angetrieben von der kohärenten Silizium-Photonik (SiP)-Engine der nächsten Generation von Elenion Technologies, setzt das CFP2-DCO von Jabil Photonics einen neuen Standard für das Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Modul beinhaltet einen ultrafeinen, linienbreiten Mikro-ITLA-Laser mit externem Resonator und rasterloser DWDM-Wellenlängenfähigkeit zur Abstimmung über das erweiterte C-Band sowie einen kohärenten Digital-Signal-Prozessor (DSPs) mit niedrigem Stromverbrauch und fortschrittlicher 16-nm-CMOS-Technologie.

"Da sich das Tempo der Innovation im Bereich der optischen Netzwerke und der Anstieg der Bandbreitennachfrage in Kommunikationsnetzen weiter beschleunigt, benötigt das Ökosystem Akteure, die schnell die Serienfertigung ermöglichen und Beschaffungsmodelle vereinfachen können", sagte Stefano Schiavoni, Vice President und GM der Geschäftseinheit Photonics von Jabil. "Die Markteinführung unseres CFP2-DCO-Produkts stellt einen bedeutenden Meilenstein in der Branche dar, da wir eine vertikal integrierte Lösung bei niedrigster Kostenstruktur anbieten. Im Gegensatz zu traditionellen Build-to-Print-Auftragsherstellern nutzt Jabil seine fortschrittlichen Designfähigkeiten, seine operative Exzellenz und seine erstklassige Lieferkette, um den zunehmenden Wettbewerbsanforderungen unserer Kunden gerecht zu werden."

"Wir freuen uns über die Möglichkeit, mit Jabil Photonics zusammenzuarbeiten, um unsere hochentwickelten kohärenten optischen SiP-Engines zusammen mit dem CFP2-DCO in der optischen Präzisionsfertigungslinie von Jabil herzustellen", sagte Larry Schwerin, President und CEO von Elenion Technologies.

Mit dem CFP2-DCO bringt Jabil sein erstes Produkt unter der Marke "Jabil Photonics" auf den Markt, das die bisherige Marke "Jabil AOC Technologies" ersetzt. Das neue Branding spiegelt die umfassenden Fertigungs- und Lieferkettenkompetenzen von Jabil im Bereich der Photonik wider. Neben der Sortimentserweiterung mit dem CFP2-DCO von Jabil Photonics baut Jabil seine Investitionen in das optische Segment aus und erweitert seine Produktionsstätte in Penang, Malaysia, mit dem Fokus auf Optical Manufacturing Services (OMS) sowie Jabil-Photonics-Komponenten.

Über Jabil

Jabil (NYSE: JBL) ist ein Anbieter von Fertigungskonzepten, der umfangreiche Dienstleistungen für Design, Fertigung, Lieferkette und Produktmanagement liefert. Jabil nutzt das Potenzial von über 200.000 Mitarbeitern in 100 strategisch verteilten Standorten auf der ganzen Welt und vereinfacht die Komplexität und liefert Mehrwert in einer breiten Palette von Branchen und ermöglicht so Innovation, Wachstum und Kundenerfolg. Weitere Informationen finden Sie auf jabil.com.

Über Jabil Photonics

Jabil Photonics (ehemals Jabil AOC Technologies) ist eine Geschäftseinheit von Jabil und ein führender Anbieter von umfassenden optischen Kommunikationslösungen mit Fähigkeiten in den Bereichen End-to-End-Optikdesign, Fertigung und fortschrittlicher optischer Verpackung über eine vollständige Palette von einzelnen optischen Komponenten, integrierten optischen Modulen und Komplexfaser-basierten Platinen. Jabil Photonics wird an der ECOC 2019 vom 23. bis 25. September in Dublin, Irland, teilnehmen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Chuck_sinha@jabil.com.

