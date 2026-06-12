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Jacks International: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

14.06.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Jacks International Ltd
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Jacks International hat am 12.06.2026 die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 30,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 0,9 Millionen SGD. Im Vorjahreszeitraum waren 1,3 Millionen SGD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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