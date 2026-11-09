Jackson Acquisition Company II Registered A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
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Jackson Acquisition Company II Registered A lud am 06.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,07 USD, nach 0,080 USD im Vorjahresvergleich.
Redaktion Finanzen.net
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