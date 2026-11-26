Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Jacktel AS Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 180,9 Millionen NOK im Vergleich zu 167,2 Millionen NOK im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,14 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,150 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Jacktel AS Registered hat am 25.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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