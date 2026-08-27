Jacktel AS Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
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Jacktel AS Registered veröffentlichte am 25.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,17 NOK, nach 0,190 NOK im Vorjahresvergleich.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Jacktel AS Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,09 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 184,8 Millionen NOK. Im Vorjahresviertel waren 167,8 Millionen NOK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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