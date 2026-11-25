Jacobs Solutions hat am 23.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,40 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,920 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,71 Milliarden USD – ein Plus von 49,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Jacobs Solutions 3,15 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Jacobs Solutions hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 3,34 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 2,38 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Jacobs Solutions in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 31,14 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 15,76 Milliarden USD im Vergleich zu 12,02 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net