Jade Biosciences: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

08.03.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Jade Biosciences
14,05 USD 0,17 USD 1,22%
Charts|News|Analysen

Jade Biosciences hat am 06.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,11 USD gegenüber -6,650 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -3,190 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Jade Biosciences ein EPS von -85,400 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

