Jade Biosciences: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Jade Biosciences hat am 06.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,11 USD gegenüber -6,650 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -3,190 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Jade Biosciences ein EPS von -85,400 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net