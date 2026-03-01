DAX23.696 -3,8%Est505.774 -3,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7600 -3,7%Nas22.749 +0,4%Bitcoin57.826 -1,7%Euro1,1594 -0,8%Öl84,03 +7,6%Gold5.135 -3,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX rutscht ab - unter 23.700 Punkten -- Plug Power macht mehr Umsatz -- Micron, NVIDIA, AMD, Apple, Rüstungsaktien, DroneShield, Vonovia, TUI, Nordex im Fokus
Top News
Zeitweise -4%: DAX-Kursrutsch scheint unaufhaltsam - Krieg in Nahost bleibt Top-Thema Zeitweise -4%: DAX-Kursrutsch scheint unaufhaltsam - Krieg in Nahost bleibt Top-Thema
Zeitweise -4%: DAX-Kursrutsch scheint unaufhaltsam - Krieg in Nahost bleibt Top-Thema Zeitweise -4%: DAX-Kursrutsch scheint unaufhaltsam - Krieg in Nahost bleibt Top-Thema
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Jägermeister trotzt Flaute und verkauft mehr Kräuterlikör

03.03.26 12:31 Uhr

WOLFENBÜTTEL (dpa-AFX) - Der Spirituosenhersteller Jägermeister stemmt sich gegen die flaue Nachfrage nach Hochprozentigem: Trotz weltweit rückläufiger Spirituosenmärkte habe sich das Unternehmen gegen den Trend behauptet und Marktanteile gewonnen, wie die Mast-Jägermeister SE in Wolfenbüttel mitteilte. Die Kernmarke Jägermeister konnte den Absatz deutlich steigern: 2025 wurden 117,6 Millionen 0,7-Liter-Flaschen des Kräuterlikörs verkauft, 7,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Wer­bung

Beim Umsatz konnte das Unternehmen nach einem Einbruch 2024 wieder etwas zulegen. Der Gesamtumsatz des Unternehmens stieg auf 882 Millionen Euro. 2024 hatte er damaligen Angaben zufolge bei 866 Millionen Euro gelegen, zehn Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Den Rückgang konnte Jägermeister jetzt nur zu einem kleinen Teil wieder ausgleichen. Trotz des Zuwachses blieb der Umsatz 2025 aber noch deutlich hinter den 962 Millionen Euro von 2023 zurück. Zum Gewinn machte das Unternehmen keine Angaben.

Tequila-Marke Teremana schwächelt

"In einem Jahr, in dem nahezu alle global bedeutenden Spirituosenmärkte Rückgänge verzeichnen, haben wir unsere Position spürbar ausgebaut", sagte Vorstandschef Michael Volke. "Die lokalen Abverkäufe in den Märkten durch unsere Vertriebstöchter und Distributionspartner erreichten weltweit gar ein Rekordniveau." Einen Absatzrückgang gab es jedoch bei der Tequila-Marke Teremana, von der noch 13,3 Millionen Flaschen abgesetzt wurden, 1,5 Millionen weniger als 2024.

Für das laufende Jahr zeigte sich Volke noch zurückhaltend. "Auch 2026 erwarten wir keinen Rückenwind aus den internationalen Märkten." Dennoch bleibe er zuversichtlich. "Ein moderates Wachstum ist möglich."/fjo/DP/stw