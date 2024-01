Jägerschaft freut sich über Zulauf - Messe 'Jagd und Hund' startet

DORTMUND/BERLIN (dpa-AFX) - Die Jägerschaft in Deutschland erfreut sich weiter eines wachsenden Zulaufs. Aktuell gebe es mit 435 930 so viele Jägerinnen und Jäger wie noch nie, teilte der Deutsche Jagdverband (DJV) am Montag vor dem Start der Publikumsmesse "Jagd und Hund" in Dortmund mit. Das sind knapp 36 Prozent mehr als vor drei Jahrzehnten. Was die Neujäger antreibe, sei das intensive Naturerlebnis sowie der Wunsch, die Natur vor der Haustür selbst zu gestalten, sagte ein Sprecher des DJV. Als weiteres wichtiges Motiv wird in Umfragen laut DJV die Möglichkeit genannt, Wild selbst zu erlegen und so an gesundes Fleisch zu gelangen.

Besonders hoch ist die Dichte der Waidmänner und -frauen den Daten zufolge in den nördlichen Flächenländern: Mit rund 10 Jägern pro 1000 Einwohner besitzen in Mecklenburg-Vorpommern besonders viele Menschen einen Jagdschein, gefolgt von Schleswig Holstein (8 pro 1000) und Niedersachsen (7 pro 1000).

In den Dortmunder Westfalenhallen findet mit der "Jagd und Hund" von Dienstag bis Sonntag die nach Veranstalterangaben europaweit größte Publikumsmesse für Jagdinteressierte statt. Von Jagdwaffen über Outdoor- und Lodenkleidung bis hin zu Nachtsichtgeräten und Hochsitzen: Anbieter von Jagdausrüstung aus 39 Ländern stellen dort ihre Neuheiten vor.

Dabei stehe auch in diesem Jahr wieder der Kontakt und Austausch zwischen den unterschiedlichen Gruppen der Jägerinnen und Jäger im Vordergrund, heißt es seitens der Veranstalter. Internetaffine Jungjäger können sich etwa im Social Media Revier "Horrido" mit den Influencern der Jagdszene vernetzen. Traditionalisten dürften sich an den regelmäßigen Auftritten verschiedener Jagdhornbläsercorps erfreuen, Wissbegierige an einem der vielen Vorträge über aktuelle Themen aus der Jagdpraxis. Genießer erhalten beim Wild-Food-Festival Anregungen für die Zubereitung der erlegten Beute.

Anziehungspunkt für viele Besucher dürften laut Veranstalter auch in diesem Jahr wieder die Greifvogel-Flugshows sowie Vorführungen der unterschiedlichen Jagd- und Gebrauchshunderassen sein. Bereits zum 25. Mal treten in diesem Jahr außerdem wieder die besten Hirschrufer gegeneinander an: Wer hier besonders eindrucksvoll röhrt, qualifiziert sich für die Europameisterschaft in Polen./fld/DP/men