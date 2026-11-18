Jaguar Health legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Jaguar Health präsentierte in der am 16.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 9,23 USD. Im Vorjahresquartal hatten -3296,740 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 24,03 Prozent auf 2,3 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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