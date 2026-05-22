Jaguar Health stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
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Jaguar Health hat am 20.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Jaguar Health vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 13,60 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -584,500 USD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz wurde auf 20,3 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.net
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