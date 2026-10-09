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Jahre zurückliegend

VW-Aktie im Fokus: Volkswagen muss wegen Ad-hoc-Verstoßes Bußgeld zahlen

VW-Aktie im Fokus: Volkswagen muss wegen Ad-hoc-Verstoßes Bußgeld zahlen

Der VW-Konzern muss wegen eines Jahre zurückliegenden Verstoßes gegen die Marktmissbrauchsverordnung eine Geldbuße von 1,2 Millionen Euro zahlen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) St.
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Die Finanzaufsicht Bafin kam nach einer Untersuchung zu dem Schluss, dass Volkswagen die eigene Prognose für das Geschäftsjahr 2023 per Ad-hoc-Mitteilung hätte veröffentlichen müssen, weil diese Schätzung deutlich über den Markterwartungen gelegen habe. Stattdessen habe VW die Insiderinformation lediglich in einer Pressemitteilung veröffentlicht, erklärte die Bafin.

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Insiderinformationen müssen börsennotierte Unternehmen unverzüglich als Ad-hoc Mitteilung veröffentlichen. Unter anderem soll so sichergestellt werden, dass Insider sich mit ihrem Wissen keine Vorteile am Markt verschaffen können.

DJG/rio/cln

Dow Jones Newswires

Bildquellen: FotograFFF / Shutterstock.com, Gl0ck / Shutterstock.com

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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
29.09.26 Volkswagen (VW) vz Buy Deutsche Bank AG
23.09.26 Volkswagen (VW) vz Market-Perform Bernstein Research
22.09.26 Volkswagen (VW) vz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.26 Volkswagen (VW) vz Market-Perform Bernstein Research
21.09.26 Volkswagen (VW) vz Neutral UBS AG

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