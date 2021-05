Nutrien-Aktie springt an: Nutrien profitiert von steigenden Düngerpreisen

So kletterten die Erlöse in den ersten drei Monaten im Jahresvergleich um 11 Prozent auf knapp 4,7 Milliarden US-Dollar (3,9 Mrd Euro), wie Nutrien am Montag (Ortszeit) im kanadischen Saskatoon mitteilte. Dabei stiegen die Erlöse sowohl bei Kali, Stickstoff als auch bei Agrardienstleistungen. Die agrarwirtschaftlichen Rohstoffpreise befänden sich derzeit auf einem Mehrjahreshoch, kommentierte Vorstandschef Mayo Schmidt.

Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) stieg um knapp 60 Prozent auf 806 Millionen Dollar. Unter dem Strich kehrte das Unternehmen mit 133 Millionen Dollar in die Gewinnzone zurück. Im Vorjahr hatte ein Verlust von 35 Millionen Dollar zu Buche gestanden. Die Corona-Pandemie hatte Nutrien zufolge nur begrenzte Auswirkungen auf die Ergebnisse.

Für das laufende Jahr zeigte sich das Unternehmen zuversichtlicher und erhöhte seine Prognose leicht. So geht Nutrien nun von einem bereinigten Ebitda von 4,4 bis 4,9 Milliarden Dollar aus. Bislang hatte das Management 4 bis 4,5 Milliarden Dollar auf dem Zettel. Das um Sonderfaktoren bereinigte Ergebnis je Aktie soll 2,55 bis 3,25 Dollar betragen. Hier hatte Nutrien zuletzt 2,05 bis 2,75 Dollar je Aktie in Aussicht gestellt.

Die Nutrien-Aktie gewinnt an der NYSE zeitweise 3,13 Prozent auf 57,69 US-Dollar.

SASKATOON (dpa-AFX)

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com