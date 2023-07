E.ON-Aktie nachbörslich stärker: E.ON kann Gewinn in erstem Halbjahr deutlich steigern

Jahresausblick erhöht

Der Energieversorger E.ON hat im ersten Halbjahr deutlich mehr verdient und seinen Ausblick angehoben.

In beiden Segmenten habe sich die zunehmende Beruhigung im Marktumfeld positiv ausgewirkt, teilte der im DAX Konzern mit. Zudem seien Einmaleffekte realisiert worden. So hätten sich im Bereich Kundenlösungen vor allem geringere Beschaffungskosten bemerkbar gemacht und im Netzgeschäft hätten temporäre Effekte das Ergebnis gesteigert, die in Folgejahren an die Kunden zurückgegeben werden.

Für das Geschäftsjahr 2023 erwartet E.ON nun ein bereinigtes Konzern-EBITDA von 8,6 bis 8,8 Milliarden Euro. Zuvor hatte die Prognose noch bei 7,8 bis 8,0 Milliarden Euro gelegen. Im Segment Energienetze wird nun ein bereinigtes EBITDA von 6,3 bis 6,5 (zuvor: 6,0 bis 6,2) Milliarden Euro angepeilt und im Kundengeschäft von 2,3 bis 2,5 (1,8 bis 2,0) Milliarden Euro. Den bereinigten Konzernüberschuss sieht E.ON nun bei 2,7 bis 2,9 Milliarden Euro. Zuvor hatte die Prognose noch bei 2,3 bis 2,5 Milliarden Euro gelegen. Je Aktie wird ein bereinigter Konzerngewinn von 1,03 bis 1,11 (zuvor: 0,88 bis 0,96) prognostiziert.

Die angepasste Prognose berücksichtigt laut Mitteilung die Möglichkeit einer Verschlechterung der Marktsituation insbesondere im Schlussquartal 2023. Zudem werde berücksichtig, dass die in den letzten Monaten gefallenen Großhandelspreise für Strom und Gas an die Kunden weitergegeben werden und damit das zweite Halbjahr finanziell belasten.

Auf Basis vorläufiger Zahlen erwartet E.ON im ersten Halbjahr ein bereinigtes Konzern-EBITDA von 5,7 (Vj: 4,1) Milliarden Euro. Im Segment Energienetze wird ein bereinigtes EBITDA von 3,5 Milliarden Euro erwartet und im Kundengeschäft von 2,2 Milliarden Euro. Der bereinigte Konzernüberschuss soll bei 2,3 (1,4) Milliarden liegen bzw. je Aktie bei 0,88 (0,54) Euro.

Die vollständigen Zahlen für das erste Halbjahr 2023 will E.ON am 9. August veröffentlichen.

Im nachbörslichen Tradegate-Handel gewinnt die E.ON-Aktie zeitweise 1,21 Prozent auf 11,69 Euro.

DJG/err/sha

FRANKFURT (Dow Jones)