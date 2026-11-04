Gewinne realisieren oder Verluste ausgleichen? Tax-Loss-Harvesting und Rebalancing zum Jahreswechsel erklärt

Jahresende im Depot

04.11.26 03:12 Uhr

Vor dem Jahreswechsel lassen sich Verluste, Gewinne und Freibeträge im Depot gezielt nutzen, doch nicht jeder Verkauf zahlt sich am Ende tatsächlich aus.

• Für ein ausgewogenes Depot sind Rebalancing durch Verkauf oder gezielte Neueinzahlungen sowie die Berücksichtigung von Freibeträgen und Klumpenrisiken wichtige Strategien, wobei Gebühren und steuerliche Fristen zu beachten sind.

• Das sogenannte Tax-Loss-Harvesting ermöglicht es, Verluste gezielt zu realisieren, wobei der Verkauf mit Verlust und Rückkauf am selben Tag grundsätzlich zulässig ist, jedoch steuerliche Vorteile oft verschiebt werden.

• In Deutschland sind Verkauf mit Verlust und Rückkauf grundsätzlich erlaubt, wobei Verlustbescheinigungen bis zum 15. Dezember beantragt werden müssen, um Verluste steuerlich geltend zu machen.

Verkauf mit Verlust und Rückkauf sind in Deutschland grundsätzlich zulässig

Verlustbescheinigungen müssen bis zum 15. Dezember beantragt sein

Neue Sparraten können das Depot ohne Verkauf wieder ausbalancieren

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Zum Jahreswechsel stellt sich für viele Anleger die Frage, ob sie Gewinne realisieren oder Verluste ausgleichen sollten. Zwei Werkzeuge stehen dabei im Mittelpunkt: das Tax-Loss-Harvesting, also das gezielte Realisieren von Verlusten, und das Rebalancing, mit dem sich die Gewichtung im Depot wieder geraderücken lässt. Den Takt geben feste Termine vor, allen voran der gesetzliche Stichtag 15. Dezember für die Verlustbescheinigung.

Freistellungsauftrag und Sparer-Pauschbetrag

Kapitalerträge bleiben bis zur Höhe des Sparer-Pauschbetrags steuerfrei. Er beträgt nach § 20 des Einkommensteuergesetzes 1.000 Euro, für zusammen veranlagte Ehepaare 2.000 Euro, und gilt jeweils für ein Kalenderjahr. Darüber hinausgehende Erträge belegt der Fiskus mit Abgeltungsteuer, dazu kommen Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer. Damit die Bank den Freibetrag direkt berücksichtigt, braucht sie einen Freistellungsauftrag. Er lässt sich auf mehrere Institute aufteilen, solange die Summe den Höchstbetrag nicht übersteigt.

Die Sparkasse rät, den Auftrag idealerweise zu Jahresbeginn zu erteilen. Grundsätzlich lässt er sich auch im laufenden Jahr nachreichen oder anpassen. Dabei sind die jeweiligen Annahmeschlüsse der Banken und Broker zu beachten. Zum Jahresende setzen Banken und Broker eigene Annahmeschlüsse, die teils schon Mitte Dezember, teils erst in den letzten Tagen des Jahres liegen. Wer mehrere Depots führt, sollte daher die Fristen jedes Instituts einzeln prüfen, bevor zum Jahresende die Zinsgutschriften anfallen. Wurde der Sparer-Pauschbetrag bei der Bank nicht vollständig berücksichtigt, können Anleger ihn unter den entsprechenden Voraussetzungen über die Steuererklärung geltend machen und gegebenenfalls zu viel gezahlte Kapitalertragsteuer zurückerhalten.

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Verlustverrechnung: Was die Bank erledigt und was nicht

Banken führen für jeden Anleger zwei Verlustverrechnungstöpfe und rechnen unterjährig automatisch, wie die Sparkassen-Finanzgruppe erklärt. Der Aktientopf nimmt Verluste aus Aktienverkäufen auf, die grundsätzlich nur mit Gewinnen aus Aktienverkäufen verrechenbar sind. Im allgemeinen Verlustverrechnungstopf landen unter anderem Verluste aus Fonds- und ETF-Anteilen sowie bestimmte weitere negative Kapitalerträge. Sie können grundsätzlich auch mit Aktienveräußerungsgewinnen verrechnet werden. Ein Kursminus im Depot zählt für die Verrechnung nicht, denn steuerlich entsteht ein Verlust grundsätzlich erst mit dem Verkauf.

Über Bankgrenzen hinweg läuft die Verrechnung nicht automatisch. Sollen Verluste aus einem Depot mit Gewinnen bei einer anderen Bank verrechnet werden, muss der Antrag auf Verlustbescheinigung bis zum 15. Dezember bei der Bank eingehen, die den Verlust führt. Der Antrag ist unwiderruflich, verrechnet wird anschließend über die Anlage KAP der Steuererklärung. Wer den Stichtag verpasst, verliert den Verlust nicht: Die Bank überträgt ihn ins Folgejahr und verrechnet ihn dort mit passenden Gewinnen, bankübergreifend ist das für das abgelaufene Jahr dann aber nicht mehr möglich.

Wie viel die Verrechnung ausmacht, zeigt ein Beispiel der Sparkasse: Wer 5.000 Euro Aktiengewinn und 3.000 Euro Aktienverlust erzielt, versteuert nach der Verrechnung nur noch 2.000 Euro Gewinn, von denen zusätzlich der Freibetrag abgeht.

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Tax-Loss-Harvesting: Verluste gezielt realisieren

Beim Tax-Loss-Harvesting verkaufen Anleger Positionen, die im Minus liegen, um den Verlust steuerlich zu realisieren und mit Gewinnen zu verrechnen. Entscheidend ist der passende Topf: Der Verlust aus einer Einzelaktie mindert nur Gewinne aus Aktienverkäufen, der Verlust aus einem ETF dagegen auch andere Kapitalerträge wie Zinsen oder Dividenden. Bei Aktienfonds zählt ein Verlust wegen der Teilfreistellung zudem nur anteilig. Fehlen passende Gewinne, wandert der Verlust in den Vortrag und wirkt erst in späteren Jahren.

Wer die Position behalten will, kann sie nach dem Verkauf zurückkaufen, ein gesetzliches Rückkaufverbot gibt es in Deutschland nicht. Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass der Verkauf mit Verlust und der Rückkauf gleichartiger Wertpapiere am selben Tag zu unterschiedlichen Kursen grundsätzlich keinen Gestaltungsmissbrauch darstellt (Urteil vom 25. August 2009, IX R 60/07). In einem späteren Urteil von 2018 bekräftigte das Gericht, dass es grundsätzlich im Belieben des Steuerpflichtigen stehe, ob, wann und mit welchem Ertrag er Wertpapiere kauft und wieder verkauft.

Endgültig spart Tax-Loss-Harvesting die Steuer allerdings oft nicht. Mit dem Rückkauf sinkt der Einstandskurs, ein späterer Gewinn fällt entsprechend höher aus, die Steuer wird also eher verschoben als vermieden. Hinzu kommen Ordergebühren und Spreads für Verkauf und Rückkauf sowie das Risiko, dass sich der Kurs zwischen beiden Geschäften bewegt. Finanzberater Thomas Kliem vom netzwerk freier finanzberater rät deshalb davon ab, Wertpapiere allein aus steuerlichen Gründen zu verkaufen. Zuerst komme die Anlageentscheidung, dann ihre steuerlichen Folgen.

Gewinne realisieren: Den Freibetrag ausschöpfen

Das Gegenstück zum Tax-Loss-Harvesting ist das gezielte Realisieren von Gewinnen. Ist der Sparer-Pauschbetrag zum Jahresende noch nicht ausgeschöpft, verfällt der Rest, denn er lässt sich nicht ins Folgejahr übertragen. Anleger können deshalb Positionen im Plus bis zur Höhe des freien Betrags verkaufen und anschließend zurückkaufen. Der Gewinn bleibt steuerfrei, und der höhere Einstandskurs mindert die Steuer auf künftige Kursgewinne.

Drei Punkte gehören dabei in die Rechnung. Liegen noch Verluste im Verrechnungstopf, verrechnet die Bank neue Gewinne zuerst damit, der Freibetrag bleibt dann ungenutzt und stattdessen schrumpft der Verlustvortrag. Bei Teilverkäufen gelten gesetzlich die zuerst gekauften Anteile als zuerst verkauft, was bei langjährigen Sparplänen die Höhe des realisierten Gewinns bestimmt. Und bei Aktienfonds bleibt wegen der Teilfreistellung ein Teil der Erträge ohnehin steuerfrei. Auch hier kosten Verkauf und Rückkauf Gebühren.

Klumpenrisiko: Ab wann eine Position zu schwer wiegt

Eine Positionskonzentration liegt laut dem Vermögensverwalter Wealth Partners Tegernsee vor, wenn eine einzelne Aktie oder ein einzelner Fonds mehr als 15 bis 20 Prozent des Depotwerts ausmacht. An anderer Stelle nennt der Verwalter als Faustregel sogar 10 bis 15 Prozent und betont, die Schwellen hingen von Risikoprofil und Anlagehorizont ab. Versteckte Klumpen entstehen oft über Fonds: Die größten US-Konzerne zählen in einem ETF auf den MSCI World ebenso zu den Schwergewichten wie in einem ETF auf den S&P 500, weil beide Indizes nach Börsenwert gewichten. Die Gewichtung einer Aktie lässt sich also nur über alle Fonds und direkt gehaltenen Einzelpositionen hinweg beurteilen.

Rebalancing: Verkauf oder neue Sparraten

Die Volksbanken Raiffeisenbanken beschreiben als Regelwerk feste Zeitabstände oder ein ereignisbasiertes Vorgehen, etwa bei mehr als 5 Prozent Abweichung von der Zielquote. In ihrem Beispiel liegen bei einem Ziel von 60 Prozent Aktien und 40 Prozent Anleihen 45.000 Euro im ETF und 15.000 Euro in Anleihen. Der Verkauf von ETF-Anteilen über 9.000 Euro und die anschließende Investition des Erlöses in Anleihen stellen die Quote sofort her, können aber Gebühren und Steuern auf Kursgewinne auslösen.

Ohne Verkauf funktioniert das Cashflow-Rebalancing, bei dem neue Einzahlungen gezielt in die untergewichtete Anlageklasse fließen, wie die Volksbanken erläutern. Nachgerechnet stellt eine Einmalanlage von 20.000 Euro die Zielquote genau dann wieder her, wenn davon 17.000 Euro in Anleihen und 3.000 Euro in den ETF fließen. Mit laufenden Sparraten dauert es länger: Gehen alle Raten in Anleihen, sind dort rein rechnerisch 15.000 Euro nötig, bei 500 Euro im Monat also 30 Monate, Kursbewegungen nicht eingerechnet.

Der Verkauf wirkt damit sofort und exakt, kostet aber Gebühren und kann Steuern auslösen. Umgelenkte Sparraten verursachen keine Verkaufskosten und keine Steuer, wirken aber langsam und stoßen bei großen Abweichungen an Grenzen. Wer verkauft, kann die Steuerfolgen begrenzen, indem der Gewinn auf einen freien Sparer-Pauschbetrag oder vorhandene Verluste trifft. Auch die Volksbanken raten, beim Rebalancing Freibeträge zu berücksichtigen.

Wie stark Gebühren ins Gewicht fallen, zeigt ein Beispiel von Steuertipps: Bei 25 Euro Mindestgebühr kostet eine Order über 1.000 Euro 2,5 Prozent, bei 5.000 Euro nur 0,5 Prozent. Häufiges und kleinteiliges Umschichten verteuert die Anpassung also spürbar.

Als feste Marken im Kalender bleiben der 15. Dezember für die Verlustbescheinigung und die Annahmeschlüsse der einzelnen Banken für den Freistellungsauftrag kurz vor dem Jahreswechsel. Wer Verluste oder Gewinne gezielt realisieren möchte, sollte zudem die letzten Handelstage des Jahres im Blick behalten. Die Gewichtung im Depot lässt sich dagegen jederzeit prüfen, am einfachsten dann, wenn ohnehin neues Geld angelegt werden soll.

Julia Walter, Redaktion Finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.