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Jahreshoch in Sicht

Analystenvotum beflügelt Aktie: WACKER CHEMIE setzt Erholungskurs nach Kaufempfehlung fort

Analystenvotum beflügelt Aktie: WACKER CHEMIE setzt Erholungskurs nach Kaufempfehlung fort

Die Aktien von WACKER CHEMIE haben ihr Kursplus am Dienstag ausgebaut.

Werte in diesem Artikel
Aktien
WACKER CHEMIE AG
86.50 EUR 0.15 EUR 0.17 %
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Die Papiere von WACKER CHEMIE notierten zuletzt 3,03 Prozent höher bei 90,00 Euro. Mit rund 90 Euro erholten sie sich fast an ihre 21- und 50-Tage-Linien. Für etwas Schwung sorgte Analyst Abed Jarad von MWB Research mit seiner Kaufempfehlung beim Kursziel von 105 Euro. Damit hält er eine Rückkehr an das Jahreshoch für möglich.

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Experte Jarad kam optimistisch aus dem Kapitalmarkttag der Bayern in der Vorwoche. Er habe den Wandel von kapazitätsbestimmtem Wachstum zu strikterer Mittelverwendung, höherer Rentabilität und optimierter Ausschöpfung vorhandener Assets manifestiert, so der Experte. Das Kosten- und Effizienzprogramm PACE bleibe der wichtigste Ergebnistreiber bei mittelfristig stärkeren Margenaussichten.

/ag/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: WACKER Chemie

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Datum Rating Analyst
18.09.26 WACKER CHEMIE Hold Deutsche Bank AG
17.09.26 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
17.09.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
11.09.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
07.09.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.

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