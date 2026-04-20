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Jahresprognose

Beiersdorf-Aktie: Jahresziele bleiben trotz schwächerem ersten Quartal bestehen

21.04.26 08:06 Uhr
Beiersdorf-Aktie: Ausblick nach verhaltenem Q1 bestätigt | finanzen.net

Beiersdorf hat nach dem ersten Quartal trotz Umsatzrückgängen auf Konzernebene und in beiden Segmenten die Ziele für das Gesamtjahr bestätigt.

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Wie der Hamburger Konsumgüterhersteller mitteilte, sank der Umsatz auf Konzernebene im Zeitraum Januar bis März auf 2,48 Milliarden Euro von 2,69 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Dies war sowohl nominal als auch organisch ein Rückgang, organisch betrug das Minus 4,6 Prozent.

Ein Umsatzrückgang war erwartet worden, der Konsens lag bei einem organischen Umsatzminus von 3,1 Prozent.

Im größten Segment Consumer betrug der organische Umsatzrückgang des Herstellers von Hautpflegemarken wie Nivea, Eucerin und La Prairie 4,7 Prozent auf 2,08 Milliarden Euro (Vorjahr: 2,25 Milliarden).

Das Klebstoff- und Dichtstoff-Segment Tesa verzeichnete einen organischen Umsatzrückgang von 4,3 Prozent auf 407 Millionen Euro (Vorjahr 441 Millionen).

Alle Umsatzzahlen lagen unterhalb der Konsenserwartungen.

Auf der Jahrespressekonferenz hatte CEO Vincent Warnery für das erste Quartal im Segment Consumer einen organischen Umsatzrückgang im niedrig einstelligen Bereich in Aussicht gestellt. Er verwies dabei auf Schwäche im US-Einzelhandel und im chinesischen Reiseeinzelhandel sowie einen geringeren Beitrag von Innovationen im Vergleich zum Schlussquartal 2025.

Im Gesamtjahr rechnet Beiersdorf weiter mit einem Konzernumsatz auf Vorjahresebene bis maximal organisch leicht wachsend. Die Erwartung eines maximal leichten organischen Wachstums gilt ebenfalls weiterhin für die beiden Segmente. Die bereinigte EBIT-Marge soll weiterhin leicht unter Vorjahr landen, sowohl im Konzern als auch in beiden Segmenten.

DJG/uxd/sha

DOW JONES

Bildquellen: Beiersdorf AG, Beiersdorf

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