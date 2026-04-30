Springer Nature-Aktie mit kräftigen Kursgewinnen: Leichtes Umsatzwachstum zum Jahresstart
Der Wissenschaftsverlag Springer Nature hat seinen Umsatz im ersten Quartal wegen negativer Wechselkurseffekte nur leicht gesteigert, die Erwartungen aber übertroffen.
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Gestützt wurde das Wachstum vom Resarch-Segment. Der Erlös stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum moderat um 0,3 Prozent auf 451,4 Millionen Euro, wie das SDAX-Unternehmen Springer Nature am Dienstag in Berlin mitteilte. Analysten hatten etwas weniger auf dem Zettel. Aus eigener Kraft - also ohne Wechselkurs- und Konsolidierungseffekte - betrug der Zuwachs 6,2 Prozent.
Das bereinigte Betriebsergebnis sank um 1,1 Prozent auf 106,7 Millionen Euro zu. Hier hatten Branchenexperten weniger erwartet. Organisch stieg es um 8,6 Prozent. Der freie Barmittelzufluss verbesserte sich um 46,4 Millionen auf 204,4 Millionen Euro.
Im laufenden Jahr sollen die Erlöse weiter organisch um 5 bis 6 Prozent zulegen, die bereinigte operative Ergebnismarge soll sich dabei um 30 Basispunkte verbessern.
Anleger schicken die Aktie von Springer Nature am Dienstag via XETRA zeitweise um satte 8,17 Prozent auf 21,85 Euro nach oben.
/err/stk
BERLIN (dpa-AFX)
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